Matamoros, Tamaulipas.- Eduardo Jeu Silva Capistrán, secretario de Seguridad Pública en Matamoros, confirmó la llegada de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la ciudad, a raíz de los hechos donde un elemento perdió la vida luego de que civiles los agredieron a balazos.

De este incidente, resultó también otro de los oficiales con una lesión por proyectil de arma de fuego en la pierna derecha, por lo que fue trasladado a un hospital en Matamoros para recibir atención médica especializada.

"Tenemos conocimiento de los elementos que entraron, vamos a estar trabajando con ellos desde los tres órdenes de gobierno. Vienen a reforzar el tema de la seguridad en Matamoros y todo lo va a llevar la Fiscalía General de la República", dijo el secretario.

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Se informó que los elementos de la SSPC estarán encargados de ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, bajo la coordinación de Omar García Harfuch, los cuales, trascendió, arribaron durante la madrugada a Matamoros.

Elementos de Protección Federal y de la Secretaría de Marina, mantienen blindada la FGR de la Calle Sexta en Matamoros tras los hechos que registraron ayer domingo en donde murió un elemento de Protección Federal, por lo que la vialidad fue cerrada la tarde de este lunes

Cabe destacar que el Gabinete de Seguridad en México, informó sobre la detención de dos hombres relacionados con estos hechos, así como que se aseguraron cuatro armas de fuego y un vehículo y que continúan trabajando de manera coordinada para detener a todos los involucrados.

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dió a conocer que los elementos que iban concluyendo con su servicio, se vieron involucrados en un accidente de tránsito, donde una camioneta los impactó, misma que emprendió la huida, por lo que se inició una persecución donde los tripulantes de ésta comenzaron a agredirlos con disparos de arma de fuego.

Además, arribó otra camioneta con personas armadas que también accionaron armas de fuego contra los oficiales, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su integridad física, repelieron la agresión.

LL