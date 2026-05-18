Hermosillo, Sonora.- La delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que tres hombres fueron vinculados a proceso tras ser detenidos en Nogales con cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército.

Los operadores de tractocamiones fueron aprehendidos cuando presuntamente intentaban introducir de contrabando más de 55 mil cartuchos útiles y decenas de cargadores por las garitas internacionales de Nogales, Sonora.

La FGR informó que los imputados, identificados como Manuel “N”, Alexis “N” y Ciro “N”, fueron capturados por elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas en el Recinto Fiscal Puerto Fronterizo Nogales III y en la garita Mariposa.

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De acuerdo con las investigaciones, Alexis “N” transportaba 20 mil cartuchos útiles para arma de fuego; Manuel “N” llevaba 23 mil 680 cartuchos y 93 cargadores; mientras que a Ciro “N” le aseguraron 11 mil 499 cartuchos de diversos calibres.

Las autoridades federales también aseguraron los tractocamiones y semirremolques utilizados para el traslado del arsenal, el cual quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

Durante la audiencia, un juez de Control calificó como legales las detenciones y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de introducción ilícita al territorio nacional de cartuchos de uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente.

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Además, los tres imputados permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras se desarrolla la investigación complementaria, para la cual se fijó un plazo de tres meses.

LL