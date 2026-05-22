Tendencias | 22-05-26 | 16:53 | Actualizada | 22-05-26 | 16:53 |

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta que ya está redefiniendo la industria publicitaria. Esa fue una de las principales conclusiones de , evento realizado en Expo Santa Fe y al que EL UNIVERSAL asistió para conocer las tendencias que marcarán el futuro del marketing digital.

Bajo el lema The Future is Human, el encuentro reunió a agencias, plataformas tecnológicas, anunciantes, especialistas en comercio digital y creadores de contenido para debatir cómo la IA, el retail media y las nuevas formas de consumo están transformando la relación entre marcas y usuarios.

Desde los distintos escenarios del evento, la conversación giró alrededor de un mismo punto: la tecnología avanza rápidamente, pero la creatividad y la estrategia humana seguirán siendo fundamentales.

IAB Conecta 2026 también funcionó como un espacio de networking donde líderes de marketing, tecnología y creadores intercambiaron ideas sobre el futuro de la industria digital. Foto: Cortesía
IAB Conecta 2026 también funcionó como un espacio de networking donde líderes de marketing, tecnología y creadores intercambiaron ideas sobre el futuro de la industria digital. Foto: Cortesía

IA, automatización y campañas creadas en minutos

Durante algunas de las conferencias más comentadas del evento, empresas tecnológicas mostraron cómo la inteligencia artificial ya puede optimizar campañas publicitarias, analizar audiencias y automatizar procesos que antes requerían horas de trabajo manual.

En una de las presentaciones se mostró AI Campaign Builder, una herramienta capaz de conectar planeación y ejecución de campañas en cuestión de minutos mediante inteligencia artificial integrada en plataformas de medios.

También se presentaron asistentes automatizados para resolver dudas sobre campañas, creatividades y configuraciones publicitarias, reflejando cómo las marcas están apostando por procesos cada vez más automatizados.

Panelistas y expertos analizaron tendencias como retail media, creator economy y publicidad impulsada por inteligencia artificial en IAB Conecta 2026. Foto: Cortesía
Panelistas y expertos analizaron tendencias como retail media, creator economy y publicidad impulsada por inteligencia artificial en IAB Conecta 2026. Foto: Cortesía

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Sin embargo, los especialistas coincidieron en que el reto ya no es solo adoptar IA, sino aprender a utilizarla estratégicamente sin perder autenticidad ni creatividad.

Retail media y creator economy ganan fuerza

Otro de los temas que dominaron IAB Conecta 2026 fue el crecimiento del retail media y el social commerce.

Durante distintos paneles, especialistas explicaron cómo plataformas de delivery, e-commerce y streaming están utilizando datos de comportamiento para construir campañas más precisas y personalizadas.

En una de las ponencias se destacó que el consumidor actual se mueve constantemente entre canales físicos y digitales, obligando a las marcas a desarrollar estrategias omnicanal capaces de conectar con las audiencias en tiempo real.

La creator economy también tuvo un papel central en la conversación. Influencers, plataformas y líderes digitales coincidieron en que la profesionalización del ecosistema será clave para transformar alcance en conversión y construir modelos de negocio sostenibles.

Más allá de impresiones y clics

A lo largo de la jornada, CMOs y líderes de marketing insistieron en que la industria necesita evolucionar sus métricas.

Más allá de impresiones, alcance o clics, las marcas ahora buscan medir atención activa, incrementalidad y capacidad de generar relaciones de largo plazo con los consumidores.

El avance de formatos como Connected TV (CTV), video vertical y contenido short-form también fue señalado como una de las principales transformaciones del ecosistema digital.

Durante el evento se presentaron herramientas de inteligencia artificial enfocadas en automatización de campañas y análisis de audiencias. Foto: Cortesía
Durante el evento se presentaron herramientas de inteligencia artificial enfocadas en automatización de campañas y análisis de audiencias. Foto: Cortesía

El futuro será tecnológico, pero también humano

Aunque la inteligencia artificial dominó gran parte de las conversaciones, el mensaje final del evento fue claro: las herramientas tecnológicas pueden optimizar procesos, pero las ideas, la creatividad y las decisiones estratégicas seguirán dependiendo de las personas.

IAB Conecta 2026 dejó ver hacia dónde se mueve la industria digital: automatización, comercio inteligente, datos y contenido cada vez más personalizado. Pero también dejó claro que, en medio de algoritmos y plataformas, el factor humano seguirá siendo la principal ventaja competitiva.

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