La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta que ya está redefiniendo la industria publicitaria. Esa fue una de las principales conclusiones de IAB Conecta 2026, evento realizado en Expo Santa Fe y al que EL UNIVERSAL asistió para conocer las tendencias que marcarán el futuro del marketing digital.

Bajo el lema The Future is Human, el encuentro reunió a agencias, plataformas tecnológicas, anunciantes, especialistas en comercio digital y creadores de contenido para debatir cómo la IA, el retail media y las nuevas formas de consumo están transformando la relación entre marcas y usuarios.

Desde los distintos escenarios del evento, la conversación giró alrededor de un mismo punto: la tecnología avanza rápidamente, pero la creatividad y la estrategia humana seguirán siendo fundamentales.

IAB Conecta 2026 también funcionó como un espacio de networking donde líderes de marketing, tecnología y creadores intercambiaron ideas sobre el futuro de la industria digital. Foto: Cortesía

IA, automatización y campañas creadas en minutos

Durante algunas de las conferencias más comentadas del evento, empresas tecnológicas mostraron cómo la inteligencia artificial ya puede optimizar campañas publicitarias, analizar audiencias y automatizar procesos que antes requerían horas de trabajo manual.

En una de las presentaciones se mostró AI Campaign Builder, una herramienta capaz de conectar planeación y ejecución de campañas en cuestión de minutos mediante inteligencia artificial integrada en plataformas de medios.

También se presentaron asistentes automatizados para resolver dudas sobre campañas, creatividades y configuraciones publicitarias, reflejando cómo las marcas están apostando por procesos cada vez más automatizados.

Panelistas y expertos analizaron tendencias como retail media, creator economy y publicidad impulsada por inteligencia artificial en IAB Conecta 2026. Foto: Cortesía

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Sin embargo, los especialistas coincidieron en que el reto ya no es solo adoptar IA, sino aprender a utilizarla estratégicamente sin perder autenticidad ni creatividad.

Retail media y creator economy ganan fuerza

Otro de los temas que dominaron IAB Conecta 2026 fue el crecimiento del retail media y el social commerce.

Durante distintos paneles, especialistas explicaron cómo plataformas de delivery, e-commerce y streaming están utilizando datos de comportamiento para construir campañas más precisas y personalizadas.

En una de las ponencias se destacó que el consumidor actual se mueve constantemente entre canales físicos y digitales, obligando a las marcas a desarrollar estrategias omnicanal capaces de conectar con las audiencias en tiempo real.

La creator economy también tuvo un papel central en la conversación. Influencers, plataformas y líderes digitales coincidieron en que la profesionalización del ecosistema será clave para transformar alcance en conversión y construir modelos de negocio sostenibles.

Más allá de impresiones y clics

A lo largo de la jornada, CMOs y líderes de marketing insistieron en que la industria necesita evolucionar sus métricas.

Más allá de impresiones, alcance o clics, las marcas ahora buscan medir atención activa, incrementalidad y capacidad de generar relaciones de largo plazo con los consumidores.

El avance de formatos como Connected TV (CTV), video vertical y contenido short-form también fue señalado como una de las principales transformaciones del ecosistema digital.

Durante el evento se presentaron herramientas de inteligencia artificial enfocadas en automatización de campañas y análisis de audiencias. Foto: Cortesía

El futuro será tecnológico, pero también humano

Aunque la inteligencia artificial dominó gran parte de las conversaciones, el mensaje final del evento fue claro: las herramientas tecnológicas pueden optimizar procesos, pero las ideas, la creatividad y las decisiones estratégicas seguirán dependiendo de las personas.

IAB Conecta 2026 dejó ver hacia dónde se mueve la industria digital: automatización, comercio inteligente, datos y contenido cada vez más personalizado. Pero también dejó claro que, en medio de algoritmos y plataformas, el factor humano seguirá siendo la principal ventaja competitiva.

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