La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha externado su postura con respecto al genocidio palestino cometido por Israel, a propósito de la detención de una de sus profesoras, quien se encontraba en la Global Sumud Flotilla, iniciativa civil internacional que busca romper el bloqueo de Israel en la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria.

A través de un comunicado, la UAM declaró:“La Universidad Autónoma Metropolitana expresa su indignación por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad infligidos por el Estado de Israel al pueblo palestino. Asimismo, condena la detención ilegal de las personas activistas de distintas nacionalidades que integraban la Global Sumud Flotilla, cuyas embarcaciones fueron interceptadas en aguas internacionales por fuerzas militares de dicho Estado”.

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En la Flotilla iban cinco mexicanos, Sol González, Paulina del Castillo, Diego Vázquez, Al Muatasem Flores y Violeta Núñez Rodríguez, quien es profesora de tiempo completo en el Departamento de Producción Económica de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ante la situación, la UAM anunció que brindará acompañamiento a la académica “para que recupere plenamente su salud física y emocional”.

Además, la Universidad demanda “el cese inmediato del bloqueo ilegal contra el Estado de Palestina”, “repudia públicamente la intercepción ilegal de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla”, pide al gobierno de México aplique medidas necesarias para sancionar las violaciones al derecho internacional y exige “que las personas responsables, en particular el ministro de seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sean presentadas ante la justicia internacional”.

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“México, como país comprometido con la paz mundial y el respeto a la dignidad humana, debe promover, junto con la comunidad internacional, acciones de condena y de justicia en favor del pueblo palestino”, dice la UAM al concluir el comunicado.