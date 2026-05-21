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Pachuca. - Familiares del hidalguense, Al Muatasem, dieron a conocer que el joven fue liberado, luego de permanecer “secuestrado” por integrantes del Ejército de Israel mientras se encontraba con la Flotilla Global Sumud, cuyos integrantes navegaban en aguas internacionales con el propósito de llegar a la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria.
Ayer, sus familiares denunciaron que el estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo había sido retenido junto con varios connacionales.
Al Muatasem se encontraba a bordo del barco Sirius al momento en que fueron embestidos deliberadamente por un buque militar. La hermana de Al Muatasem, Farah Alwiraikat, dio a conocer que recibió información sobre su liberación y señaló que actualmente se encuentra en Jordania.
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Si bien resaltó que aún no han tenido contacto directo con él, indicó que saben que fue recibido por el embajador y que presenta algunos problemas de salud, como dificultades para caminar y respirar, además de dolor en las costillas.
Consideró que, si su estado de salud lo permite, podría regresar a México durante el fin de semana. Asimismo, los familiares descartaron los señalamientos realizados por las autoridades israelíes respecto a presuntas actividades ilegales y aseguraron que únicamente acudían a entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
Finalmente, exigieron un cese a la guerra.
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dmrr/cr
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