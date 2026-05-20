Pachuca. - La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se pronunció sobre la detención del estudiante Al Muatasem Belah Al Wiraikat Flores, integrante de la Flotilla Global Sumud, quien fue retenido junto con otros participantes durante el operativo realizado por fuerzas israelíes.

La máxima casa de estudios de la entidad expresó su solidaridad con Al Muatasem, integrante de la comunidad universitaria, así como con sus familiares y el resto de los retenidos que viajaban en diversas embarcaciones.

“Como institución comprometida con la cultura de paz, los derechos humanos y la dignidad humana, instamos a que se procure su pronta liberación, y se garantice su integridad física y psicológica”, señaló la UAEH. Además, pidió que exista trato digno y comunicación con sus familiares.

La universidad hidalguense indicó que también es necesaria la asistencia consular conforme a los canales institucionales competentes.

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De igual manera, señaló que se mantiene atenta a la información oficial y reiteró su compromiso con la legalidad, el derecho internacional y la seguridad de cada integrante de la comunidad universitaria.

Por la mañana, la hermana de Al Muatasem dio a conocer que el joven activista viajaba a bordo de la flotilla que transportaba ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza y que el barco Sirius, en el que se encontraba, fue interceptado por un buque militar, además de que desconoce su estado de salud y situación jurídica.

Asimismo, pidió la intervención de los gobiernos estatal y federal ante las autoridades israelíes para gestionar su liberación y repatriación, así como la de otros mexicanos identificados como Paulina, Sol y Diego.

Finalmente, señaló que preparan diversas movilizaciones. Una de ellas fue convocada para mañana frente a Palacio de Gobierno, mientras que otra se realizaría en el consulado de Israel en la Ciudad de México.

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