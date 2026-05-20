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Gómez Palacio, Durango. - El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 88 de Gómez Palacio, Durango, confirmó que hubo hacia la comunidad escolar, lo que generó la activación de los protocolos de seguridad.

Fue a través de un comunicado oficial que el plantel escolar envió un mensaje a alumnos, madres, padres de familia, personal administrativo y de apoyo, con relación a las imágenes difundidas en redes sociales sobre pintas al interior de la escuela que hacían referencia que y se presentaría una balacera.

Confirma CETIS 88 amenazas contra comunidad escolar en Gómez Palacio, Durango; activan protocolos de seguridad. Foto: Especial.
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La escuela informó que se contó con la atención y seguimiento de las diferentes corporaciones de seguridad pública, en donde se atendió puntualmente cada una de las recomendaciones emitidas para proteger la integridad de la comunidad educativa.

Así mismo, se informó que la institución permanecerá atenta y en coordinación con las autoridades correspondientes, con el propósito de , integridad y bienestar de la comunidad estudiantil.

No es la primera vez que se presentan amenazas a través de pintas en escuelas de La Laguna de Durango. En este año se han reportado amenazas parecidas en el CBTIS 4 de Lerdo, en la Escuela Secundaria Técnica número 26, la secundaria José Vasconcelos y el Instituto 18 de Marzo.

dmrr/cr

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