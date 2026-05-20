Morelia, Michoacán.- Los michoacanos tendrá nueve unidades hospitalarias que serán edificadas en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de acuerdo con el Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria del Gobierno de México.

Con estas unidades médicas, las familias michoacanas contarán con 466 nuevas camas censables, se informa en un comunicado emitido por el gobierno de Michoacán.

Se explica la estrategia de la mandataria federal y los montos de dinero destinados a la construcción o remodelación de los hospitales. De acuerdo con plan se edificarán en México 50 nuevos centros hospitalarios del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar, ampliar 47 y sustituir 55, con una inversión de 181 mil millones de pesos.

Hasta mayo del 2026 se han concluido 29 proyectos en el país, entre ellos el hospital del IMSS en Uruapan, construido con una inversión federal y estatal cercana a los mil 400 millones de pesos.

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Así como el comunitario del IMSS Bienestar en Maruata, municipio de Aquila, donde se destinaron más de 330 millones de pesos para sustituir al viejo hospital dañado por el sismo de 2022.

Y en una primera etapa se encuentra el hospital comunitario de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en donde se destinó una inversión federal y estatal de 273 millones de pesos y de 99.8 millones por parte del Gobierno de México para el equipamiento.

Además para la segunda etapa se habilitarán más servicios, para dar cumplimiento a uno de los compromisos de justicia social y reparación integral del daño con los pueblos originarios, se agrega en el comunicado.

Y se menciona que se encuentran en proceso los trabajos del nuevo hospital del IMSS-Bienestar de Villas del Pedregal, en Morelia, con una inversión superior a los 4 mil millones de pesos; los de la clínica hospital de Cherán; y el rescate del viejo hospital del ISSSTE Vasco de Quiroga, en Morelia.

Entre otras obras hospitalarias proyectadas se encuentra la de Zitácuaro, a iniciarse en el mes de junio de este año con una inversión de mil 500 millones de pesos.