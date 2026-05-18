Morelia, Michoacán.- En su primer mes de operación, el teleférico de Uruapan ha transportado más de medio millón de personas que han propiciado una recaudación de 7.78 millones de pesos, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

Por ello “se consolida como un caso de éxito en la transición hacia la movilidad sustentable en el occidente del país, logrando un balance financiero positivo en su arranque”, aseguró.

Dijo que fueron 515 mil 557 usuarios los que utilizaron este sistema de transporte por cable, durante las primeras cuatro semanas, luego de su inauguración el pasado 18 de abril, de los cuales 77 mil 138 viajaron de manera gratuita al recibir el beneficio sin costo para personas con discapacidad.

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Explicó en qué se han empleado los recursos económicos recadados, de la cifra recaudada, 6.4 millones se destinaron de inmediato al cubrimiento de costos operativos, suministro de energía eléctrica y mantenimiento preventivo, lo que sitúa al proyecto en un escenario de autosuficiencia financiera desde su primer mes de servicio.

Además el fenómeno del teleférico combina de forma orgánica su función como transporte público masivo y su atractivo como detonador turístico, transformando la experiencia de traslado en Uruapan, considerado como el municipio económicamente más importante del estado, expresó.

Y adelantó que para fortalecer los ingresos de este sistema de movilidad, en los próximos meses se abrirá una licitación para un esquema de publicidad regulada dentro de las instalaciones.

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“Este mecanismo generará recursos extraordinarios que serán etiquetados exclusivamente para el fondo de mantenimiento a largo plazo del complejo”, afirmó.

La respuesta ciudadana hacia la modernización del transporte se refleja también en la sustitución de las formas de pago tradicionales. Al corte del 16 de mayo, las autoridades estatales reportaron la venta de 46 mil 771 tarjetas electrónicas de acceso, lo que acelera el proceso de digitalización y seguridad en el recaudo, aseveró.

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