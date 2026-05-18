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La policía de San Diego informó que una amenaza en el "ha sido neutralizada", que dejó al menos cinco muertos, incluidos dos sospechosos.

"Cinco personas murieron en el Centro Islámico de , entre ellas dos presuntos atacantes y tres adultos", informó a la prensa el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl.

“Uno de los fallecidos era un guardia de seguridad que trabajaba allí y creo que desempeñó un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor”, dijo Wahl en una conferencia de prensa.

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Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según las primeras investigaciones del FBI.

Los sospechosos fueron hallados muertos en un coche cerca de la mezquita y eran adolescentes, según declaró el lunes Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego.

Remily no identificó a los sospechosos.

Según Wahl, la policía considera por el momento el tiroteo como un crimen de odio.

“Debido a la ubicación del Centro Islámico, consideramos que se trata de un crimen de odio hasta que se demuestre lo contrario”, dijo Wahl.

El jefe de policía afirmó que su departamento trabajará en estrecha colaboración con el FBI "para asegurarnos de que contamos con todos los recursos necesarios para esta investigación".

“Empezamos a recibir llamadas desde apenas un par de manzanas de distancia informando de más disparos. Los agentes también estaban respondiendo a esa llamada de emergencia al mismo tiempo”, explicó Wahl.

Un jardinero que se encontraba en el lugar fue blanco de disparos, pero resultó ileso, según declaró Wahl.

Momentos después, los agentes fueron llamados a otro lugar "donde encontraron un vehículo en medio de la calle con quienes creemos que son los autores de los disparos en este incidente; ambos habían fallecido", añadió Wahl.

“Las circunstancias que llevaron a esto, los detalles de lo sucedido y la hora exacta en que ocurrió, se darán a conocer en los próximos días”, añadió.

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El departamento respondió el lunes a informes de que una persona armada abrió fuego en el Centro Islámico de San Diego, informó en redes sociales el alcalde de esta ciudad de California.

El presidente Donald Trump fue informado sobre el tiroteo, según declaró un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

"Estoy al tanto de la situación de un atacante armado en el Centro Islámico de San Diego", dijo en X el alcalde de la ciudad, Todd Gloria. "El personal de emergencia se encuentra en el lugar y trabaja para proteger a la comunidad y asegurar la zona".

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue informado sobre el incidente, indicó su oficina de prensa.

Trump califica de "terrible" el tiroteo en una mezquita de San Diego

El presidente de EU, Donald Trump, calificó este lunes de "terrible" el tiroteo acaecido hoy en una mezquita de San Diego que ha dejado cinco muertos, entre ellos los dos tiradores.

"Van a ofrecer una sesión informativa, y se trata de una situación terrible", dijo Trump en referencia a la rueda de prensa que tiene previsto ofrecer sobre el suceso, el director del FBI, Kash Patel.

"He recibido algunas actualizaciones preliminares, pero examinaremos el asunto con gran detenimiento", añadió el mandatario al ser preguntado por el tiroteo durante un acto en la Casa Blanca.

Los dos presuntos autores de los disparos habrían muerto "por heridas de bala autoinfligidas" y tendrían entre 17 y 19 años, según han indicado las primeras investigaciones del FBI.

Los cuerpos de ambos adolescentes fueron encontrados en un vehículo cerca de la mezquita, la más grande del condado de San Diego, mientras que una de las víctimas fallecidas era un guardia de seguridad que ayudó a contener el suceso.

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