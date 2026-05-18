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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que ha renunciado a un ataque contra Irán previsto para el día siguiente a petición de líderes de países del Golfo, y afirmó que se están llevando a cabo "negociaciones serias" con Teherán.
Sin embargo, agregó que Estados Unidos está preparado para lanzar un "ataque total, una gran escala contra Irán, de manera inmediata, en caso de que no se logre un acuerdo aceptable", según un mensaje publicado en su red Truth Social.
El republicano precisó que la petición de suspender la operación militar procede de los dirigentes de Catar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, quienes, según él, consideran que es posible alcanzar un acuerdo.
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Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.
"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", amenazó el domingo el presidente estadounidense en redes sociales.
Teherán indicó el lunes que había respondido a una nueva propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero.
Un alto el fuego frágil está en vigor desde el 8 de abril, pero, según las últimas informaciones, las posiciones de ambas partes aún son muy distantes.
ss
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