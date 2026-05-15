El presidente de Estados Unido, Donald Trump, aseguró que la única forma de entenderse con Irán es que den "garantías" de que llevarán a cabo un plan de desnuclearización de 20 años.

El mandatario estadounidense hizo estas declaraciones desde el avión presidencial Air Force One rumbo a Washington, luego de reunirse en China con su homólogo Xi Jinping, con quien -afirmó- habló del tema. También dijo que dialogó con el líder chino acerca de Taiwán.

Afirmó que la propuesta de Irán hasta ahora es "inaceptable" y que la descartó tras ver "la primera página", mientras afirmó que acordó con Xi que Teherán no podía tener un arma nuclear y debía reabrir el estrecho de Ormuz, de donde China recibe gran parte de su petróleo.

"Hablamos sobre Irán. Tenemos una opinión muy similar sobre Irán. Queremos que se acabe y no queremos que tengan un arma nuclear y queremos que estrecho se abra", indicó Trump en un encuentro en Zhongnanhai, el complejo cercano a la Ciudad Prohibida de Pekín que acoge a la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh, gobernante).

En tanto, la televisión estatal afirmó que los guardianes revolucionarios iraníes están permitiendo que pasen más barcos por el estrecho de Ormuz, cuyo tráfico fue prácticamente bloqueado por Irán desde que empezó la guerra en Medio Oriente.

El jueves, la cadena había indicado que se autorizó el paso de más de 30 navíos por ese estrecho en las 24 horas anteriores, y la agencia de prensa pública Tasnim apuntó que "varios barcos chinos" pudieron cruzar el estratégico paso marítimo.

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Trump destaca "buen entendimiento" con Xi Jinping sobre Irán y Taiwán

El republicano aseguró que tuvo un "buen entendimiento" con su par chino, sobre Irán y Taiwán, la isla que Beijing no descarta invadir y a la que la Casa Blanca vende armas, y afirmó que no se comprometió a nada al respecto.

"El presidente Xi y yo hablamos mucho sobre Taiwán (...) Él está muy en contra de lo que están haciendo. Hablamos sobre Irán y sobre eso. Y creo que vamos a tener un muy buen entendimiento sobre ambos temas", indicó, en alusión a los movimientos independentistas de la isla autogobernada que Beijing considera una "provincia rebelde".

El republicano también negó que exista un riesgo inmediato de conflicto entre China y Estados Unidos por Taiwán y afirmó que Xi "no quiere ver una guerra", después de que el líder chino advirtiera el jueves de que una "mala gestión" de la cuestión podría llevar a ambos países al "choque" o incluso al "conflicto".

Las declaraciones se producen tras semanas de expectación acerca de si Xi aprovecharía la visita para presionar a Trump con el fin de limitar las ventas de armas a Taipéi o lograr algún compromiso más explícito sobre la política estadounidense hacia la isla, cuya soberanía China reclama. *Con información de AFP

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