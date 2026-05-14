Más Información

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

Brugada convierte CDMX en “ajolotitlán”; expertos ven falta de estrategia de imagen

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 14 de mayo, minuto a minuto

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

PAS, el otro partido que llevó a Rocha al poder; en 2021 fue el único aliado de Morena

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Dejó Rocha iniciativa para blindar datos de su gobierno

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Conagua anuncia inversión de 11 mil 972 mdp en obras para evitar inundaciones; realiza trabajos de drenaje, saneamiento y desazolve

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

Encuesta en Guerrero; Beatriz Mojica encabeza preferencias de Morena

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

Acusan que agresión a candidata Coahuila fue por tensión interna de Morena; autoridades investigan para deslindar responsabilidades

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

VIDEO: "México no existió hasta que llegaron los españoles", dice Díaz Ayuso; cuestiona cuál es el pasado del país antes del mestizaje

Moody’s podría bajar calificación de México tras ajuste de S&P, prevé Banamex; la tiene en “Baa2” con perspectiva negativa

Moody’s podría bajar calificación de México tras ajuste de S&P, prevé Banamex; la tiene en “Baa2” con perspectiva negativa

La prensa iraní afirmó el jueves que las fuerzas navales del país permitieron el paso de varios buques chinos a través del desde la víspera.

"Tras una decisión de la república islámica, cierto número de barcos chinos han recibido permiso para atravesar el estrecho de Ormuz bajo los protocolos de tránsito gestionados por ", dijo la agencia de noticias Tasnim.

También señaló que el paso, solicitado por Beijing, empezó el miércoles por la noche después de un "acuerdo sobre los protocolos de gestión iraníes".

Lee también

El anuncio coincide con la cumbre en Beijing entre el presidente chino, , y su homólogo estadounidense, , en la que trataron la cuestión de la guerra de Irán y el bloqueo de este paso estratégico para el comercio de hidrocarburos.

Según un comunicado de la , ambos dirigentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de que ese estrecho permanezca abierto.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados. Foto: Especial / IMSS

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park