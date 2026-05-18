El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes la creación de un fondo de mil 776 millones de dólares para compensar a aliados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fueron investigados o encausados durante el Gobierno de Joe Biden.

La creación de este fondo forma parte de un acuerdo con la fiscalía, por el cual Trump retiró este lunes una demanda contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por la filtración a la prensa de sus declaraciones tributarias.

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