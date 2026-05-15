La Secretaría de Administración y Finanzas capitalina dio a conocer que el monto de recursos disponibles para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías (Fafia) para 2026 asciende a 2 mil 998 millones 552 mil 772 pesos.

En la Gaceta Oficial, se precisó que el plazo para que las 16 alcaldías remitan a la secretaría su cartera de proyectos que serán financiados con estos recursos vence el 30 de mayo.

Se estipula que un grupo revisor emitirá su dictamen con la resolución, ya sea favorable o no procedente, para los proyectos que pretendan realizar las demarcaciones, a más tardar el 30 de junio o dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha en que se hubieran entregado de manera extraordinaria.

Se indica que dicha cantidad se integra por los siguientes conceptos: los recursos para el Fondo de Repavimentación que etiquetó Finanzas para todas las alcaldías por mil millones mil pesos; el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad por mil 850 millones; así como aportación de 10% de los remanentes de libre disposición reportados en la Cuenta Pública 2025; rendimientos generados enero-abril 2026 y remanentes del 2025 del Fafia, y recursos por distribuir del presupuesto de este año.

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