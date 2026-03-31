Declaración Anual 2026: 3 deducciones clave para obtener devolución de saldo a favor en el SAT; consulta aquí

Durante la Declaración Anual 2026 los contribuyentes deben cumplir con sus obligaciones fiscales y también es una oportunidad para recuperar su dinero mediante la devolución de saldo a favor SAT.

Muchas personas desconocen que, al incluir correctamente ciertas deducciones, pueden reducir su carga fiscal y obtener un reembolso. Por ello, es fundamental conocer cuáles son las deducciones personales SAT más importantes.

A continuación, te diremos cuáles son las tres deducciones clave para el ejercicio fiscal correspondiente al 2025 para ayudar a maximizar tu devolución de saldo a favor.

Leer también: Declaración Anual 2026: estos son los errores que no debes cometer al presentarla; evita tener multas con el SAT

Te decimos cómo puedes obtener saldo a favor. Foto: Archivo

3 deducciones clave para obtener devolución de saldo a favor en el SAT

1. Gastos médicos y de salud

Uno de los rubros más importantes dentro de las deducciones personales SAT son los gastos médicos. Esto incluye honorarios de médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, así como estudios clínicos y hospitalización.

Para que estos gastos sean válidos en la Declaración Anual 2026 SAT, deben estar facturados a tu nombre y pagados mediante medios electrónicos como tarjeta de crédito, débito o transferencia. Recuerda que los pagos en efectivo no son deducibles.

Incluir correctamente estos gastos puede incrementar significativamente tu saldo a favor SAT, especialmente si tuviste gastos médicos elevados durante el año.

Leer también: Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abre el segundo periodo de vinculación?; conoce los requisitos

Servicio de Administración Tributaria. Foto: SAT

2. Intereses de créditos hipotecarios

Otra de las deducciones clave en la Declaración Anual son los intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Si cuentas con un crédito para vivienda, puedes deducir la parte de los intereses que exceda la inflación.

Esta deducción es especialmente relevante para quienes adquirieron una casa o departamento, ya que puede representar un ahorro considerable en impuestos y aumentar la posibilidad de obtener una devolución de saldo a favor del SAT.

3. Colegiaturas y educación

Las colegiaturas también forman parte de las deducciones, siempre que correspondan a instituciones educativas con validez oficial, cabe mencionar que este beneficio aplica desde nivel preescolar hasta bachillerato, con límites establecidos según el nivel educativo.

Incluir estos gastos en la Declaración Anual 2026 puede ayudarte a reducir el monto de impuestos a pagar y, en muchos casos, generar un saldo a favor.

¿Cómo saber si un gasto personal es deducible?

De acuerdo con el organismo, algunos ejemplos de gastos personales deducibles pueden ser los siguientes:

Gastos médicos y hospitalarios

Gastos funerarios

Donativos

Primas de gastos médicos mayores

Colegiaturas y transporte escolar

Créditos hipotecarios

Depósitos en cuentas especiales para el ahorro y aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

SAT recibió más de 5.5 millones de declaraciones anuales del ejercicio 2018. Foto: Pixabay

Recomendaciones para obtener saldo a favor

Para aprovechar al máximo estas deducciones en la Declaración Anual, es importante:

Verificar que todas tus facturas estén correctamente emitidas.

Utilizar métodos de pago electrónicos.

Revisar la información precargada en el portal del SAT.

Presentar tu declaración dentro de la fecha límite.

Cabe mencionar que contar con la asesoría de un contador puede ayudarte a identificar más oportunidades de deducción.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

Influencer Tammy Parra visita al mono “Punch” y su reacción se viraliza; “salí llorando”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs