¿Qué hay en la Torre Reforma Latino?; así es el edificio de CDMX donde cayó una mujer

Este jueves 19 de marzo se reportó el fallecimiento de una mujer sobre Avenida Paseo de la Reforma, al caer desde un balcón del edificio Torre Reforma Latino, ubicado en la colonia Juárez.

Tras recibir el reporte, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) así como paramédicos y servicios de emergencia, sin embargo, minutos después se confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima de entre 35 y 40 años de edad, habría caído desde una altura aproximada de 12 pisos, impactando contra la cinta asfáltica, donde quedó inconsciente y según testigos de la zona, portaba un gafete de visitante con el nombre de Paula Emilia.

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Mujer muere tras caer desde lo alto de un edificio en Paseo de la Reforma, colonia Juárez; testigos señalan haber escuchado una discusión. Foto: Luis Camacho.

¿Qué hay en la Torre Reforma Latino?

El edificio ubicado en Paseo de la Reforma 296, casi esquina con la calle Belgrado, es un sitio dedicado a labores empresariales, donde se encuentra la agencia de publicidad Havas.

Asimismo, este lugar es sede de Wework, un espacio equipado que ofrece servicios de coworking con oficinas premium para empresas o freelancers que deseen rentar desde un cubículo o sala de juntas.

La torre de 185 metros de altura es un proyecto que pertenece al despacho Landa + Martínez Arquitectos y fue inaugurado en el 2015. Cabe mencionar que el lugar de la construcción de la torre es en el sitio donde estaba ubicado el Cine Latino.

El lugar es usado como centro de trabajo para empresas multinacionales. Foto: Landa y Martínez Arquitectos

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