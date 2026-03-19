Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves luego de caer desde lo alto de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima —de entre 35 y 40 años de edad— habría caído desde una altura aproximada de entre 10 y 12 pisos, impactándose contra la cinta asfáltica, donde quedó inconsciente y con visibles lesiones.

Testigos en la zona señalaron que momentos antes del incidente, la mujer se encontraba en un balcón de oficinas del edificio Torre Reforma Latino, donde presuntamente se escuchó una discusión. Minutos después, observaron la caída de la persona, quien fue identificada como Paula Emilia y portaba un gafete de visitante del inmueble.

Mujer muere tras caer desde lo alto de un edificio en Paseo de la Reforma, colonia Juárez; testigos señalan haber escuchado una discusión. Foto: Luis Camacho.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio tras recibir el reporte y solicitaron el apoyo de servicios de emergencia. Paramédicos realizaron la valoración correspondiente; sin embargo, confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

El lugar fue acordonado por policías, mientras el cuerpo fue cubierto en espera de la llegada de peritos. Posteriormente, se dio aviso al Ministerio Público y a personal de Servicios Periciales, quienes iniciaron las diligencias para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios.

Una mujer perdió la vida la tarde de este jueves luego de caer desde lo alto de un edificio ubicado sobre Paseo de la Reforma, casi esquina con la calle Belgrado, en la colonia Juárez#Video : @JCWilliams54 - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/hTM9IU95Oh — El Universal (@El_Universal_Mx) March 19, 2026

De manera preliminar, autoridades señalaron que la mujer aparentemente se habría arrojado desde un balcón del inmueble, aunque serán las investigaciones las que determinen con precisión las circunstancias de lo ocurrido.

La zona permaneció resguardada por varios minutos mientras continuaban las labores de los servicios de emergencia y periciales.

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