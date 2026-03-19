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La Secretaría de Salud de la Ciudad de México cambió oficialmente de nombre para convertirse en Secretaría de Salud Pública, luego de que diputados del Congreso local aprobaron dicha modificación.

Hasta ahora, la dependencia a cargo de, llevaba el nombre de Secretaría de Salud (Sedesa). Con este cambio, la dependencia buscará fortalecer sus funciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud entre los capitalinos.

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“La reforma a los artículos 16, fracción XV, y 40 primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, armoniza a la autoridad sanitaria de la capital con la transformación de los servicios y atribuciones del sistema de salud en lo federal y local”, precisó la dependencia en un comunicado.

Esta reforma, señaló la Secretaría, fortalecerá y brindará certeza jurídica y claridad en el ejercicio de las atribuciones de la dependencia: la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, así como la coordinación institucional.

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