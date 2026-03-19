Adriana Greaves, titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), declaró que no es una cacería en contra de una servidora pública; sin embargo, señaló que eso no la exime de su responsabilidad, esto luego de que circuló un video de Verónica Cecilia Domínguez, agente del Ministerio Público Auxiliar de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, bautizada como "Lady Pepitas", donde tuvo un altercado en Ciudad Universitaria, al tener conductas discriminatorias contra otra oficial.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula, Greaves apuntó que Cecilia Domínguez abandonó su lugar de trabajo de manera injustificada; mencionó que, a pesar de que en sus declaraciones dice que fue una emergencia y avisó, "la realidad es que no avisó a nadie".

"Lo primero que queremos entender es: ¿nunca llegaste a trabajar?, ¿te fuiste por la emergencia? Obviamente, sería completamente entendible si tienes una emergencia y te vas, pero aquí es que la investigación que tenemos inicialmente es que, desde el inicio de su turno, ella no estaba laborando, y dejó encargado a otro servidor público".

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Indicó que el segundo punto es que ella estaba portando las insignias de la Fiscalía, "porque desde el momento en que estás portando el logo, ya no estás actuando a título personal, estás actuando en representación de la investidura de una institución ".

Agregó que la encomienda número 1 de la fiscal Berta Alcalde es "rescatar a los buenos ministerios públicos y, por otro lado, hacer una depuración de malas actuaciones [...] específicamente también quitar los malos tratos, mejorar el servicio público y no permitir que haya este abuso de autoridad por parte de los servidores públicos".

Y por último, el código de ética que obliga a conducirse con honradez y no discriminar; sin embargo, destacó que lo que se observa en el video son actitudes discriminatorias: "Hablarle así a otro servidor público no está justificado bajo ninguna circunstancia".

¿"Lady Pepitas" será destituida de su cargo en la Fiscalía de la CDMX?

Subrayó que sí existe una investigación abierta en asuntos internos como parte de las quejas que reciben.

"No quiere decir que esto sea la conducta más grave del mundo; no necesariamente se va a destituir. También quería platicarte que la fuimos a buscar, pero no nos ha contestado el teléfono y no ha regresado al lugar de trabajo, y nos ha sido muy difícil platicar con ella y saber lo que está sucediendo.

"Entendemos que lleva mucho tiempo trabajando; esto no es automáticamente una destitución, hay otras formas de sanción. [...] La invitaría al Ministerio Público a que se acerque a nosotros, a que platiquemos, que la intención de nosotros no es sancionarla o destituirla", declaró.

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La funcionaria de la CDMX dijo que el comportamiento de Cecilia Domínguez sí fue grave, pero apuntó que se ve su trabajo completo antes de tomar una decisión, lo que implica que no necesariamente perderá el empleo, y reiteró que no se le persigue por algún tema personal.

Sí fue una conducta grave; desde la Fiscalía no tenemos tolerancia frente a cualquier acto de prepotencia, abuso, agresión por parte del personal [...] sí cometió faltas disciplinarias, y que haya salido a los medios a decir que la estamos persiguiendo, no, no es un tema personal, es un tema institucional".

Fiscalía CDMX investiga conducta de servidora pública tras video difundido en redes

Por su parte, la Fiscalía de la CDMX declaró que, en relación con el video difundido, se inició una investigación administrativa a través de la Unidad de Asuntos Internos.

Según la información recabada hasta el momento, la persona involucrada en los hechos es una servidora pública adscrita a la institución. Por tal motivo, se ha abierto un caso para investigar a fondo y esclarecer los hechos ocurridos.

De confirmarse que las imágenes del video son fidedignas, la funcionaria podría enfrentar las sanciones disciplinarias que correspondan según la normatividad interna.

La dependencia subrayó que no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a cualquier persona, ya sea ciudadana o servidora pública, y reitera que actuará de acuerdo con la normativa aplicable para garantizar la legalidad y el respeto a los derechos humanos.

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