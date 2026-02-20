Más Información

Elementos de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) capturaron a cuatro hombres y una mujer mediante la ejecución de tres órdenes de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza, señalados como presuntos integrantes de un grupo dedicado al robo de autopartes.

La FGJ informó que la investigación se realizó en atención a diversas denuncias ciudadanas por el robo de autopartes en las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, así como el análisis de material difundido en Facebook.

Tras el estudio de material, la FGJ identificó un patrón en el que dos sujetos a bordo de un auto se acercaban al vehículo objetivo, le retiraban las partes y escapaban.

Policías de investigación lograron ubicar tres inmuebles en la colonia Lorenzo Boturini presuntamente relacionados con los ladrones.

Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo las tres órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas con apoyo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, el pasado 18 de febrero.

En el primer inmueble se capturó a Brando “N”, Elías “N”, Víctor Hugo “N” y Hadra “N”, mientras que en el segundo se detuvo a Ian “N” y se aseguraron dos autos, autopartes y placas de circulación con reporte de robo.

Los cinco detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación legal.

