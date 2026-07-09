Los Ángeles.— El drama médico protagonizado por Noah Wyle, The Pitt (HBO Max), fue ayer la serie más nominada de la 78 edición de los Premios Emmy, con un total de 25 candidaturas, seguida de Hacks (HBO Max), que sumó 24 con su temporada final, un récord para una comedia en un solo año.

La serie de Apple TV, Widow’s Bay, dio la sorpresa y se colocó como la tercera producción más nominada de la edición, con 19 candidaturas, seguida de Pluribus, de la misma plataforma, con 18, y Beef, de Netflix, con 16.

The Pitt repite en las categorías de Serie dramática y Actor y acapara las interpretativas secundarias, con cuatro candidatas a Mejor actriz de reparto y tres a Mejor actor.

La producción competirá por el título de mejor serie de drama con Pluribus, The Knight of the Seven Kingdoms, Slow Horses, The Diplomat, Paradise, The Gilded Age y Your Friends & Neighbors.

Noah se batirá contra Sterling K. Brown (Paradise); Gary Oldman (Slow Horses); Mark Ruffalo (Task) y Rufus Sewell (The Diplomat).

Mientras que en el apartado femenino, Zendaya fue nominada por tercera vez por su personaje de Rue en Euphoria, cuya última temporada acumuló siete candidaturas, la misma cifra que Stranger Things (Netflix), otra de las series que se despide con esta edición de los Emmy. Zendaya se enfrentará a Kerri Russel (The Diplomat), Chase Infiniti (The Testaments), Rhea Seehorn (Pluribus) y Carrie Coon (The Gilded Age).

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La historia de amor del hijo más joven de John F. Kennedy con Caroline Besset. Love Story, y la segunda temporada de Beef disputan el puesto a mejor miniserie con All her fault, The beast In me y DTF St. Louis.

Bad Bunny, con su show de medio tiempo del Super Bowl de este año logró nueve nominaciones, récord para una presentación de la final de la NFL, en varias categorías de programas de variedades; y la película del último concierto de la gira de Taylor Swift, The Eras Tour: The Final Show, obtuvo cinco nominaciones, entre ellas a Especial de variedades pregrabado.

La gala será el 14 de septiembre en Los Ángeles.

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