Un tráiler de transporte de carga que trasladaba aproximadamente 20 toneladas de abarrotes volcó la mañana de este viernes sobre la Autopista México–Cuernavaca, a la altura de la colonia Chimalcoyotl, en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con reportes en el lugar, la unidad circulaba con dirección a Cuernavaca cuando, al incorporarse cerca de una zona en construcción, el operador —un hombre de 27 años— perdió el control, provocando que el vehículo quedara recostado sobre uno de sus costados. Testigos señalaron que se observaba humo saliendo de la cabina tras el incidente.

El conductor logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Elementos de la policía sectorial acudieron al sitio junto con equipos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes iniciaron labores para controlar riesgos y asegurar la zona.

También se presentó personal de la unidad médica de ERUM, que tras valorar la situación confirmó que no había personas lesionadas ni atrapadas.

Autoridades solicitaron el apoyo de una grúa de gran capacidad para realizar las maniobras de retiro del tráiler y liberar la vialidad. Mientras tanto, los servicios de emergencia continúan trabajando en el lugar, donde la circulación se ha visto afectada.

Hasta el momento no se reportan daños a terceros ni riesgos mayores derivados de la carga transportada.

afcl