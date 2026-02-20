Dos sujetos identificados como Pedro “N”, alias El Chelas, y Rafael “N”, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acusados de extorsionar a un comerciante informal en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con la dependencia de seguridad los sujetos formarían parte del Cartel 2 de Abril, vinculado con el grupo delictivo La Fuerza Anti Unión.

Asimismo, ambos detenidos están relacionados con diversas extorsiones realizadas en las inmediaciones del Mercado 2 de Abril, ubicado en la colonia Guerrero, realizadas en varias ocasiones con armas de fuego.

La captura se realizó cuando policías que patrullaban por las calles de la colonia Centro se percataron de que en la esquina del Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Hidalgo dos sujetos agredían verbalmente a un comerciante en la vía pública.

Los oficiales se acercaron al vendedor, quien aseguró que los dos hombres le habían exigido previamente una cuota semanal para poder vender en el lugar.

Los efectivos de la SSC dieron alcance a los sospechosos y mediante una revisión les hallaron 10 identificaciones, dinero en efectivo, un radio de frecuencia cerrada, un teléfono celular y una bicicleta eléctrica, informó la SSC.

Por lo anterior, Pedro y Rafael, de 71 y 51 años, respectivamente, fueron detenidos y presentados ante un agente del Ministerio Público para que éste defina su situación jurídica.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tras un cruce de información se supo que Rafael “N” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de lesiones, registrado en 1994; mientras que Pedro “N”, El Chelas cuenta con una carpeta de investigación por el delito de despojo, en el año 2021.