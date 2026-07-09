Para Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), la inteligencia artificial no sólo cambia la forma de hacer películas. También pone en riesgo a quienes viven del cine.

“Vamos a perder la remuneración, el pago por hacer cine y los tiempos que necesitamos para hacerlo. Sí, es una amenaza, no sólo para el cine, sino para todas las carreras y para todo el quehacer humano. Ya la estamos sintiendo en el cine: en el guion, en la edición”, advierte a EL UNIVERSAL.

Sarah Hoch, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Foto: Saga Film

Por eso, dice, el GIFF no puede dejar el tema fuera de su edición 29. El festival lo abordará con una muestra de cortometrajes realizados con IA, fuera de competencia, y con talleres, paneles y conferencias sobre el uso de estas herramientas en los procesos cinematográficos.

La intención, aclara Hoch, es discutir una transformación que ya alcanzó a la industria.

“Quiero que nuestra audiencia empiece a reconocer la diferencia. Hoy todavía se distingue qué está hecho por humanos y qué está hecho con IA, pero quién sabe cómo se verá en unos meses o en un año. La tecnología avanza rápido”.

La discusión se concentrará en Epicentro, el espacio dedicado a nuevas tecnologías, con talleres y paneles sobre IA en producción, realidad extendida y conservación fílmica.

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“La IA sigue siendo una herramienta. Cada cineasta debe aprender a usarla, entender la amenaza que representa e incluso saber hacer prompts para no perder la posibilidad de hacer cine. Es un arma de dos filos: hoy ayuda y, en el futuro, seguramente tomará muchos de nuestros trabajos”, afirma.

Hoch recuerda que el GIFF lleva cuatro años hablando de IA, una discusión que se aceleró con herramientas como ChatGPT, presentado en 2022. Este año, dice, el debate estará ligado a una defensa del valor humano en la creación.

“Lo que tenemos es el alma, la posibilidad de crear y de expresarnos. Aunque la Al pueda copiarlas e incluso comercializarlas, no creo que haya nadie que pueda contar la historia humana mejor que un ser humano”.

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El GIFF se realizará del 24 de julio al 2 de agosto. Primero llegará a Guanajuato capital, del 24 al 28 de julio, y después a San Miguel de Allende, del 29 de julio al 2 de agosto.

La edición proyectará 203 películas de 55 países, de las cuales 155 estarán en competencia. Entre ellas figura Dracula, de Radu Jude, que dialoga con el tema de la inteligencia artificial desde la sátira y la relectura del mito del vampiro.

También estarán Boli derretido, del mexicano Augusto Castillo; Blue Heron, de Sophy Romvari, y Hen, de György Pálfi. La película inaugural en Guanajuato será Palestine 36, de Annemarie Jacir. Este año, Qatar será el país invitado.

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