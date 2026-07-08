Tras las intensas lluvias que se registraron la tarde y noche de este miércoles 8 de julio, el volumen de agua que cayó en toda la CDMX fue de de más de 21.2 millones de metros cúbicos, al corte de las 20:30 horas, reportó la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Las estaciones pluviométricas con mayor registro de lluvia fueron:

Coyol con 54.75 milímetros.

Generadora 101 con 50 milímetros.

E.P. San Juán Aragón con 47 milímetros.

Gustavo A. Madero

Radiocomunicación, con 50 milímetros.

Benito Juárez

IP San Antonio Periférico con 48 milímetros.

Álvaro Obregón y Campamento Mecoaya con 45 milímetros.

y Campamento Mecoaya con 45 milímetros. Azcapotzalco

En un comunicado, la dependencia precisó que para atender las lluvias de hoy se desplegó a 115 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, así como 41 equipos de maquinaria entre vehículos de Bombeo de Emergencia (10), Hidroneumáticos (20), Equipos Hércules (6), Pick up/sedán (3), Estacas (1) y Pipas de agua tratada (1).

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Se registra lluvia de moderada a intensa en la mayoría de las alcaldías de la CDMX, dejando encharcamientos. Foto: Valente Rosas/ EL UNIVERSAL

Indicó que las brigadas de la Segiagua se encuentran en proceso de atención de los encharcamientos registrados en las alcaldías:

Cuauhtémoc

Venustiano Carranza

Gustavo A. Madero

Benito Juárez

Álvaro Obregón

Tlalpan

Miguel Hidalgo

Como parte de la atención a las afectaciones por lluvia, se desplegaron equipos hidroneumáticos para atender los encharcamientos registrados en Calle Tolsá, colonia Centro, a la altura del metro Balderas, así como en Paseo de la Reforma, a la altura de Bucareli, en la alcaldía Cuauhtémoc.

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De igual forma, se brinda atención a los encharcamientos registrados en Gran Canal del Desagüe y en avenida. 510, esquina con avenida. 482, en Gustavo A. Madero. Asimismo, en el bajo puente de Boulevard Puerto Aéreo, en la alcaldía Venustiano Carranza, se envía personal especializado para su atención con apoyo de equipo hidroneumático.

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Alrededor de las 19:30 horas, el cajón del Gran Canal del Desagüe, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero alcanzó su máxima capacidad, al momento del corte se empiezan a regularizar los niveles en el Parque Lineal, en el lugar se encuentra equipo especializado e hidroneumático para mitigar los niveles y evitar mayores afectaciones.

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