Playa Limbo pasó de alumno a maestro en la música. La banda, que se fundó hace 23 años en Guadalajara, ahora cobija a una joven que va dando sus primeros pasos en este negocio: Ana Sofía Wolfskill.

La regiomontana será la encargada de abrir el show de Amazon Musica City Sessions en el que Jass Reyes, Jorge Corrales, Ángel Baillo y Servando Yáñez cerrarán la tercera temporada del proyecto.

“Es lo bonito de la música, conozco a Ana Sofi, va muy bien, está conectando mucho, cuando supimos que íbamos a estar compartiendo nos dio mucho gusto, porque es una chica que tiene algo qué decir, que está trabajando un montón”, dice Jass a EL UNIVERSAL.

Entrevista a la cantante Ana Sofi W. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

La vocalista también considera que tenderle la mano al talento emergente es casi una responsabilidad que llega con los años, pues ella y su grupo también necesitaron, en su momento, de un espacio para demostrar su talento.

“Y ahora estar de este lado y dar esa patadita de la buena suerte o ese cobijo es muy bello, y es parte de la inmensidad de la música, de potenciar proyectos”.

En su reciente disco, Donde quiero estar, Playa Limbo tiene además colaboraciones con Renée, Agris y Taiga Brava. En este material la banda sigue hablando del amor, sentimiento que consideran su bandera desde 2003.

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“Puede ser de relaciones, de amistades, de pareja, de una persona que ha partido. La vida te va dando perspectivas distintas de cualquier tipo de amor, se va reflejando en las letras de cada disco, es una madurez que se va adquiriendo” , afirma Servando.

Mantener la vigencia

Para Jorge, mantenerse vigente durante más de dos décadas les ha implicado una constante capacidad de adaptación: desde consolidarse como una de las pocas bandas de pop que han sobrevivido en el país, hasta dejar atrás un contrato de exclusividad con una disquera para emprender el camino independiente.

Jass vivió de otra manera este proceso al integrarse hace casi 10 años a Playa Limbo, en un mundo en el que ya dominaban las redes sociales y estaba expuesta a los comentarios de miles en internet.

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“Cuando entré hice un compromiso conmigo misma de entender que era una decisión de mucha voluntad, de mucha fuerza mental. Sabía que iban a haber comparaciones, críticas, pero la unión que tuvimos desde el día uno se ha reforzado con los años”, comparte.

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