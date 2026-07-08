Tultitlán, Méx. - Por la lluvia de esta noche en la Vía José López Portillo se registran anegaciones que dificultan el tránsito de vehículos.

La complicación vial se registra a la altura de la estación La Bandera de la línea II del Mexibús, donde el agua ya alcanzó el nivel de la banqueta.

Automovilistas y usuarios del Mexibús han reportado tránsito lento con dirección al municipio de Coacalco, debido a la precipitación pluvial

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En ese punto de la Vía José López Portillo se encuentra un equipo del organismo de agua del municipio de Tultitlan para realizar las labores de desfogue del agua pluvial hacia la red hidráulica.

Hasta el momento el servicio de la línea II del Mexibús que corre de La Quebrada hacia las Américas no ha sido suspendido. Sin embargo, el avance es lento con dirección Coacalco.

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