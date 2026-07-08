Naucalpan, Méx.- Activan el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias en Naucalpan tras el incremento en el nivel del Río Hondo, a causa de las precipitaciones.

El protocolo se activó a las 18:38 horas en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (Segiagua) y el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), con el objetivo de dar seguimiento al comportamiento de la infraestructura hidráulica y coordinar acciones de atención.

A las 18:46 horas se registró una sobrecarga en el cárcamo ubicado sobre avenida 16 de Septiembre, infraestructura que pertenece a la Ciudad de México.

Las lluvias constantes incrementaron el nivel del Río Hondo, por lo que autoridades municipales mantienen vigilancia en la zona. Foto: Especial.

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Esta situación ocasionó un incremento temporal en el nivel del Río Hondo, por lo que autoridades municipales mantienen vigilancia en la zona.

El municipio informó que, aunque la intensidad de la lluvia disminuyó en Naucalpan, continúan las precipitaciones en distintas alcaldías de la Ciudad de México, por lo que permanece el monitoreo en presas, ríos y cauces que atraviesan el municipio.

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Las zonas bajo vigilancia son el Río Hondo, en los puentes Pastores, 16 de Septiembre y La Cima; además de Jardines de la Florida, La Naranja, Puente Chaparro, Parque Naucalli, Lomas Verdes, Santa Cruz Acatlán, Los Remedios, Hacienda de Echegaray, colonia Independencia y San Mateo Nopala.

El gobierno municipal informó que el operativo de monitoreo permanecerá activo para atender cualquier incidencia derivada de las lluvias.

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