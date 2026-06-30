Naucalpan, Méx.— Operadores del transporte público de Naucalpan exigieron a la Secretaría de Movilidad definir cómo quedarán sus derroteros ante la operación de la Línea 3 del Mexicable; al respecto, autoridades del Sitramytem informaron que las 52 rutas fueron consideradas en el proyecto, sin embargo, algunas se convertirán en alimentadoras.

Este lunes los operadores y empresarios del transporte bloquearon los accesos vehiculares a la estación Cuatro Caminos del Metro durante más de siete horas para pedir una respuesta de las autoridades mexiquenes.

Rosa Isela Trinidad González, representante de Transporte de la Tolva Ruta 11, empresa integrada por 299 unidades, indicó, en entrevista con EL UNIVERSAL, que el proyecto inició sin considerar a las empresas que prestan el servicio desde hace más de 40 años.

La representante explicó que los operadores han renovado sus unidades como parte de su compromiso por mejorar la movilidad en la zona.

"Ahorita por parte de operadores hemos estado cumpliendo con cambiar nuestras unidades y esto ha generado que las empresas y los socios se estén endeudando. ¿De qué manera van a pagar unidades que nos están subiendo de precio si el Mexicable se va a llevar nuestro pasaje?", cuestionó la dirigente quien dijo que las autoridades no les han informado cuál será la situación de las rutas al operar el Mexicable. algunas rutas serán alimentadoras

Al respecto, René Chicho Escobar, director de Operaciones de Proyectos de Construcción del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) dio a conocer que son “14 rutas las que se sienten afectadas pero realmente estudiamos toda la cuenca, estudiamos las 52 rutas”.

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El funcionario mexiquense detalló que con la puesta en marcha del Mexicable en Naucalpan algunas rutas serán alimentadoras de las estaciones que conforman el sistema del teleférico línea 3.

“Seguirán siendo concesionados. No todos, pero algunos van a converger en esas estaciones del Mexicable, ese es el objetivo, que lleguen de las colonias a cada una de las estaciones y evitar que se vengan peleando por el pasaje”, dijo.

El director recordó que con el Mexicable “se pretende sobre todo, ahorrar tiempo y bajar emisiones contaminantes”.

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“Este es un sistema de movilidad más moderno, que le va a brindar mayor seguridad a los usuarios”, refirió.

Los operadores y empresarios del transporte público sostendrán una reunión con autoridades de la Secretaría de Movilidad el próximo miércoles.

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