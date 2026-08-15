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Río Lagartos.- Un hombre de 49 años, identificado como César Alexander Tun Pacheco, perdió la vida mientras realizaba labores de buceo frente al Río Lagartos.
Con este caso, suman dos buzos fallecidos durante la actual temporada de captura del pulpo en Yucatán.
El pasado domingo, elementos de la Secretaría de Marina hallaron a un pescador sin vida flotando en el mar.
El pescador fue identificado como Demetrio Chan May de 51 años, vecino de Xbec, comisaría de Buctzotz, municipio del oriente de Yucatán. El hombre se dedicaba a la captura de pulpo por buceo.
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En este nuevo hecho, el pescador se encontraba aproximadamente a más de 40 kilómetros de la costa, frente al Río Lagartos, cuando comenzó a presentar complicaciones tras emerger en la superficie.
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Sus compañeros intentaron auxiliarlo y brindarle apoyo, pero lamentablemente no lograron evitar el fatal desenlace.
Horas más tarde, la embarcación llegó a Río Lagartos donde el pescador era esperado por su esposa y sus dos hijos.
César Alexander fue presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera por lo que era muy apreciado en los puertos del oriente de Yucatán.
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