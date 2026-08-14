Sisal, Yuc. - Habitantes del puerto de Sisal solicitaron a las autoridades ambientales revisar los permisos y autorizaciones de una construcción de varios niveles que avanza en la Reserva Natural El Palmar.

Los vecinos señalaron que en el sitio hay una lona que hace referencia a dos autorizaciones de SEMARNAT, identificadas con los oficios 726.4/UGA-1376/002348 y 726.4/UGA-1407/002576.

“Como comunidad nos preguntamos: ¿Cómo se justificó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para autorizar una construcción vertical de varios pisos en una zona de alta vulnerabilidad ecosistémica, manglares y duna costera?, señalaron.

También exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). | Foto: Especial.

Lee también FGR catea predio por presunta venta ilegal de diésel en Umán, Yucatán; aseguran 100 litros y detienen a tres

También, exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y confirmar el cumplimiento de sus condicionantes.

Insistieron en que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Hunucmá aclaren si autorizaron los permisos para el desarrollo del proyecto, ya que este se construye en la Reserva Estatal El Palmar.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL