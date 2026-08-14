[Publicidad]
Sisal, Yuc. - Habitantes del puerto de Sisal solicitaron a las autoridades ambientales revisar los permisos y autorizaciones de una construcción de varios niveles que avanza en la Reserva Natural El Palmar.
Los vecinos señalaron que en el sitio hay una lona que hace referencia a dos autorizaciones de SEMARNAT, identificadas con los oficios 726.4/UGA-1376/002348 y 726.4/UGA-1407/002576.
“Como comunidad nos preguntamos: ¿Cómo se justificó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para autorizar una construcción vertical de varios pisos en una zona de alta vulnerabilidad ecosistémica, manglares y duna costera?, señalaron.
Lee también FGR catea predio por presunta venta ilegal de diésel en Umán, Yucatán; aseguran 100 litros y detienen a tres
También, exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y confirmar el cumplimiento de sus condicionantes.
Insistieron en que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Hunucmá aclaren si autorizaron los permisos para el desarrollo del proyecto, ya que este se construye en la Reserva Estatal El Palmar.
[Publicidad]
Evacúan nuevo Hospital O’Horán por reporte de olor a gas en Mérida, Yucatán; es el segundo percance en el edificio
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL
[Publicidad]
Más información
Mundo
Sismo de 5.2 golpea el sur de España; provoca destrozos en Granada y descartan víctimas fatales
Nación
Andy López llama a organizarse tras "embestida a la soberanía nacional"; agradece solidaridad
Universal Deportes
Comentarista se despide de Televisa tras más de una década: "Llegó el capítulo final"
Nación
Este 15 de agosto compañías suspenderán estas líneas sin registrar; consulta aquí el calendario
Espectáculos
¿Gordofóbica? Mamá de Gala Montes hacía burlas a Beba por su peso
Historias
Alejandra Marín Mendoza y el secuestro de una bebé: Así contó su historia a Saskia Niño de Rivera
Al día
¿Tienes Tarjeta del Bienestar? Alertan por nueva estafa que busca robar tu dinero y datos
La Roja
VIDEO: ¡Tragedia en Interlomas! Estructura publicitaria colapsa sobre camioneta y mata a una mujer