Estados | 14-08-26 | 20:40 | Actualizada | 14-08-26 | 20:46 |

Sisal, Yuc. - Habitantes del puerto de solicitaron a las autoridades ambientales revisar los permisos y autorizaciones de una construcción de varios niveles que avanza en la .

Los vecinos señalaron que en el sitio hay una lona que hace referencia a dos autorizaciones de , identificadas con los oficios 726.4/UGA-1376/002348 y 726.4/UGA-1407/002576.

“Como comunidad nos preguntamos: ¿Cómo se justificó la para autorizar una construcción vertical de varios pisos en una zona de alta vulnerabilidad ecosistémica, manglares y duna costera?, señalaron.

También exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). | Foto: Especial.
También exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). | Foto: Especial.

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También, exigen conocer el contenido de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y confirmar el cumplimiento de sus condicionantes.

Insistieron en que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Hunucmá aclaren si autorizaron los permisos para el desarrollo del proyecto, ya que este se construye en la Reserva Estatal El Palmar.

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JACL

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