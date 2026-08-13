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Mérida, Yucatán. - En plena temporada vacacional de verano, Yucatán registró un incremento en los casos de influenza, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Salud Federal.
La dependencia indicó que en los periodos vacacionales se intensifican los viajes, las reuniones familiares, la movilidad entre ciudades y las actividades recreativas, lo que incrementa los contagios de enfermedades respiratorias, en especial la influenza.
Los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinanve) lo confirman, pues al cierre del mes de julio la Península acumulaba 159 casos confirmados, de los cuales 96 corresponden a Yucatán, 55 a Quintana Roo y 8 a Campeche.
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A nivel nacional, Yucatán ocupa el primer lugar en influenza al reunir el 26.8% de los contagios confirmados, le siguen Quintana Roo, Ciudad de México, Tabasco y Sinaloa.
El Sinave precisó que estas cinco entidades concentran el 60.3% de todos los casos registrados en el país en la temporada interestacional de influenza.
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La Secretaría de Salud Federal destacó que en Yucatán, en la última semana del pasado mes de julio, se reportaron 20 nuevos casos del padecimiento, el mayor incremento semanal reportado durante el año.
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