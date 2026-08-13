La Paz.- Una mujer buscada por autoridades de Durango por su probable participación en un caso de extorsión fue detenida en Los Cabos, Baja California Sur, al arribar al estado en un vuelo procedente de aquella entidad.

La detenida, identificada como Beatriz “N”, de 44 años, contaba con una orden de aprehensión vigente y buscaba abordar un vuelo con destino a Guanajuato.

De acuerdo con el mandamiento judicial, la mujer habría solicitado a la víctima un millón de pesos a cambio de no publicar imágenes privadas sin su consentimiento.

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En el operativo de detención participaron elementos de la Unidad de la Policía Estatal de Investigación, Guardia Nacional y la Procuraduría General de Justicia del Estado, en coordinación con autoridades de Durango.

Tras su detención en Los Cabos, Beatriz “N” quedó a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con el proceso judicial.

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La detención ocurre cuando se han reforzado los operativos de revisión que las autoridades en BCS mantienen en los principales puntos de acceso de la entidad.

Refuerzan filtros de seguridad

En un balance, iniciando el mes de agosto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que sumaban 59 personas con órdenes de aprehensión detenidas durante 2026, una veintena de ellas localizadas en módulos de revisión, en puertos y aeropuertos.

Las personas detenidas contaban con órdenes de aprehensión por delitos como robo, homicidio, secuestro, delitos contra la salud y fraude.

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