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Tultitlán, Méx.— Policías municipales detuvieron a dos presuntos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusados por una ciudadana de exigirle dinero en efectivo a cambio de que no le cortaran el suministro de energía en su domicilio.
El gobierno de Tultitlán informó que la mujer dio aviso a los oficiales, quienes detuvieron a los sujetos que vestían uniformes de la paraestatal y les encontraron seis billetes de quinientos pesos.
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