Pachuca.- La presidenta municipal de Molango, María Isabel Ramírez Mercado, denunció públicamente ser objeto de una campaña de ataques y amenazas de muerte, por lo que advirtió que acudirá ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.

La presidenta afirmó que, a través de redes sociales, ha sido víctima de una campaña de hostilidad y amenazas, e identificó al supuesto agresor como Gerardo Espadas, a quien acusó de utilizar las plataformas digitales para generar una campaña de desprestigio.

También afirmó que han intentado presionarla para entregar dinero a cambio de frenar las publicaciones. Ramírez Mercado dijo que, si bien un cargo público implica enfrentar críticas y opiniones distintas, existe una diferencia entre el cuestionamiento y buscar intimidarla o condicionarla.

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Advirtió: “No voy a pagar para callar a alguien”, por lo que rechazó realizar alguna negociación bajo la presión que, aseguró, se ejerce en su contra a través de redes sociales. Dijo que decidió hacer público este caso luego de una serie de publicaciones en contra de su persona, ya que, afirmó, estas han provocado comentarios de odio y expresiones hostiles, hasta llegar a amenazas directas de muerte.

La presidenta municipal se dijo preocupada por su seguridad y la de su familia, por lo que responsabilizó directamente a Gerardo Espadas en caso de que pudiera presentarse algún incidente. Además, advirtió que emprenderá acciones legales para que los hechos sean investigados.

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Dijo que, pese al temor generado por las amenazas, se mantiene al frente de la alcaldía y rechazó modificar sus acciones por presiones externas, ya que, afirmó, su compromiso no está en venta. Señaló que, previo a esta denuncia pública, mantuvo una reunión con su equipo de trabajo y sentenció: “Señor Espadas, no voy a pagar para callar a alguien que solamente habla por hablar. Conmigo no”.