Pachuca.- El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, señaló que en la entidad se mantiene la lucha contra la corrupción “caiga quien caiga”, esto luego de que en los últimos meses han sido detenidos 15 elementos policiacos de al menos tres municipios.

El mandatario afirmó que quienes incurran en conductas ilícitas no tendrán ningún tipo de protección en su administración. Argumentó que la detención de los 15 policías, registrada en Progreso, Tezontepec de Aldama y Villa de Tezontepec, obedece justamente a la lucha contra la corrupción.

Dijo que esto es una muestra de que, si durante las investigaciones se detectan actos ilegales, no se cobijará a nadie. El gobernador reconoció que los controles de confianza y los mecanismos internos de evaluación no garantizan por sí solos, en ningún país del mundo, que algún elemento de seguridad actúe siempre dentro de la legalidad.

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Destacó que incluso corporaciones de otros países enfrentan casos de policías involucrados en hechos ilícitos. El punto central, dijo, es la capacidad del gobierno para detectar, investigar y sancionar cualquier irregularidad.

Sobre la detención del encargado del Centro de Control y Confianza de Villa de Tezontepec, Julio Menchaca destacó que se llegó a este resultado luego de los trabajos de inteligencia que realizó la Secretaría de Seguridad, mediante los cuales se identificaron líneas de parentesco entre los involucrados.

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Sin embargo, el mandatario evitó dar más detalles debido a que las indagatorias se encuentran en proceso. “Lo más fácil es no hacer nada”, dijo, pero afirmó que en su gobierno es una obligación y una responsabilidad luchar contra la corrupción y la impunidad.