Durante décadas, este destilado ha estado asociado de forma casi exclusiva a las combinaciones tradicionales con refresco de cola o al consumo digestivo en copa globera.

Sin embargo, la mixología contemporánea en las terrazas de la Ciudad de México demuestra que es posible crear increíbles cocteles con brandy gracias a su perfil aromático y de barrica sumamente versátil, capaz de sostener desde un trago dessert hasta un highball ligero y refrescante.

En el marco de la XI Torres Sessions —celebrada en la terraza de Balmori Roofbar entre beats de DJ—, la firma presentó una serie de cocteles especialmente diseñados para romper mitos sobre el consumo de esta bebida.

A continuación, te compartimos tres recetas de cocteles con brandy llenos de sabor y sofisticación para elevar tus noches de terraza y que sorprendas a tus invitados.

El Martini de Mazapán destaca como una opción de estilo postre entre los nuevos cocteles con brandy. Foto: cortesía de Torres.

Recetas de cocteles con brandy para hacer en casa

Martini Mazapán (El giro de postre)

Un dessert cocktail cremoso que equilibra la amargura del café espresso con la dulzura del mazapán. Ideal para cerrar una cena o como aperitivo nocturno.

Ingredientes:

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45 ml de licor de brandy Torres Mazapán

20 ml de crema de moca

30 ml de café espresso recién preparado (frío)

Hielo al gusto

Preparación:

Agrega todos los ingredientes a una coctelera ( shaker ) con abundante hielo.

) con abundante hielo. Agita vigorosamente durante 10 a 15 segundos para lograr una textura sedosa y espumosa.

Cuela finamente sobre una copa martini previamente enfriada.

Para decorar espolvorea café o cacao y coloca con un pequeño trozo de mazapán montado en un pincho (opcional).

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El balance entre la acidez del maracuyá y las notas del destilado crean una propuesta fresca e ideal para la tarde. Foto: generada con IA.

Torres Session (Fresco, herbal y tropical)

Un coctel de perfil complejo donde el balance entre la acidez del maracuyá, las notas botánicas del fernet y la madera del brandy crean un trago equilibrado con un final ligeramente amargo.

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Ingredientes:

45 ml de brandy Torres 15

15 ml de amaretto

7.5 ml de fernet

30 ml de puré o jugo concentrado de maracuyá

15 ml de jugo de limón

10 ml de jarabe natural (opcional, según la acidez de la fruta)

Hielo

Preparación:

Coloca los ingredientes dentro de un shaker con hielo.

Agita con fuerza durante 10 segundos para integrar la densidad del maracuyá.

Cuela sobre un vaso old fashioned con un cubo de hielo de gran tamaño para evitar una dilución rápida.

con un cubo de hielo de gran tamaño para evitar una dilución rápida. Decora con media luna de maracuyá fresca o una hoja de menta activada.

El formato highball es la alternativa más ligera y refrescante para disfrutar de cocteles con brandy en días calurosos. Foto: cortesía de Torres.

Highball XX (Elegante y refrescante)

El formato highball es la tendencia por excelencia para tardes calurosas. Una combinación simple pero sofisticada gracias a los aceites esenciales de los cítricos y las burbujas del agua mineral, perfecta para quienes buscan recetas de cocteles con brandy ligeros y fáciles de servir.

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Ingredientes:

50 ml de brandy añejo Torres 20

20 ml de óleo cítrico

120 a 150 ml de agua mineral fría

Hielo

Preparación:

Llena un vaso highball (tubo alto) con cubos de hielo hasta el borde.

Vierte el brandy Torres 20 y el óleo cítrico.

Completa con el agua mineral fría vertiéndola suavemente para no perder ebullición.

Mezcla con una cuchara bailarina con un solo movimiento de abajo hacia arriba.

Añade un twist de piel de limón y naranja para decorar y, opcionalmente, puedes colocar una ramita de romero o tomillo para aportar notas aromáticas en nariz.

Estas experiencias itinerantes forman parte de una serie de intervenciones en las mejores terrazas y barras de la ciudad para seguir explorando la versatilidad de los cocteles con brandy.

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Si quieres estar al tanto de las fechas, locaciones y próximos eventos de las Torres Sessions, puedes consultar su cuenta oficial de Instagram.

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