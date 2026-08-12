El Toluca todavía sueña con clasificar a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, pero necesita ganar y esperar una combinación de resultados.

Los Diablos Rojos se enfrentan esta noche al FC Dallas sobre la cancha del estadio Nemesio Diez, con el objetivo de sumar su segunda victoria en el torneo.

A pesar de que perdieron (0-1) con Los Ángeles FC el sábado pasado, aún tiene amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, aunque no depende de sí mismos.

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Sin embargo, como el propio Antonio Mohamed señaló, depende de ellos quedarse con los tres puntos en el infierno para meter presión a los otros equipos de la Liga MX.

Gracias a la contundente victoria (3-0) sobre el Seattle Sounders en la primera fecha, el equipo escarlata cuenta con una diferencia de goles de +2, por lo que tiene cierta ventaja para obtener uno de los cuatro boletos a la próxima instancia.

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De momento, los choriceros marchan en la sexta posición de la tabla de la Liga mexicana, pero un triunfo les permitiría alcanzar al América, el Cruz Azul, el León, el FC Juárez y los Tigres con seis unidades.

Turco Mohamed envió advertencia rumbo al partido del Toluca con Columbus Crew: "Como equipo grande tenemos que ganar" / FOTO: Cortesía Toluca

Dependiendo de la diferencia de anotaciones, podrían superar a algunos de estos clubes en la clasificación, inclusive.

No obstante, los únicos que han jugado sus tres juegos de la fase de Liga con los Felinos y los Bravos, por lo que deberán esperar algunas combinaciones.

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Incluso, el Monterrey, que juega contra el Nashville SC esta misma tarde, le podría meter presión al Toluca.

La ventaja que tiene el Turco y sus dirigidos es que se enfrentarán al FC Dallas ya conociendo ese resultado y el del León que mide fuerzas con el Inter Miami también hoy antes de su encuentro.

Por su parte, el conjunto texano llega invicto a este compromiso luego de haber derrota al Querétaro y a las Chivas en las jornadas previas.

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Al igual que los Diablos Rojos, el representante de la Major League Soccer (MLS) busca su clasificación a los cuartos de final, pero necesita ganar para dar un golpe sobre la mesa porque la tabla de la Liga estadounidense está más cerrada que la de la Liga MX.

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