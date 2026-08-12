Los Tigres quedaron eliminados de la Leagues Cup, en el Apertura 2026 de la Liga MX no han ganado y ayer, frente al Whitecaps en el estadio Universitario, hicieron el ridículo ante su afición.

Recurrieron a los penaltis para ganar el partido; sin embargo, el momento bochornoso se dio en el tiempo regular, con la expulsión del arquero argentino, Nahuel Guzmán, quien empujó al árbitro central, el salvadoreño Iván Barton.

El portero de los felinos quiso reanudar una acción en el mediocampo, pero en su intención de hacerlo rápido, empujó al silbante, quien de inmediato expulsó al Patón.

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Guzmán justificó su movimiento, negó que haya sido con intención de empujar a Barton, y también lo hizo con el cuarto árbitro cuando explicaba lo sucedido.

Por ahora, no se han dado a conocer las sanciones para Nahuel Guzmán por parte de la Leagues Cup ni de los Tigres, al interior del club.

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Cuando ya se encontraba en el túnel de los vestidores, Nahuel aventó un bote de basura, y todo lo que estaba en su camino. La imagen de impotencia y molestia deja entrever que sus horas en Tigres podrían estar contadas.

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