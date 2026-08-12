Cuando la Selección Mexicana Sub-20 avanzó a la final del Campeonato de la Concacaf, el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se pintó tricolor y Alex Diego recibió un beso y un intenso gracias por parte de Andrés Lillini, director deportivo de Selecciones Nacionales Menores.

La presión era máxima. Se disputaron los boletos al Mundial 2027 y a los Olímpicos de Los Ángeles 2028, además del título de la justa de Concacaf.

“Gracias, porque fue un proceso de dos años que empezamos y de un trabajo muy largo, difícil; la competencia es dura, había un solo boleto para Olímpicos y competir, competir, competir para el entrenador nunca es fácil”, recordó Lillini en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El trabajo de dos años se vio recompensado y el trabajo de Andrés Lillini y Alex Diego le devolvió protagonismo a la Selección Mexicana en la zona. Devolver la identidad y demostrar quién es México en la Concacaf era una satisfacción extra.

“Me parece que esa es parte fundamental de nuestro trabajo, ¿no? Llevar a estas generaciones en el proceso de Selección y enseñar al futbol mexicano como un equipo poderoso, con hegemonía. Como lo estamos haciendo ahorita”, dijo por su parte Alex Diego.

Para Lillini, el joven estratega hizo un destacado trabajo al frente de la Selección Mexicana Sub-20.

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“Teníamos poco tiempo a los jugadores, entonces nos volcamos en esa identidad, algo que podamos meterle al jugador rápidamente y lo demuestre en una cancha, que fue el competir hasta el último momento”, concluyó Andrés.

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