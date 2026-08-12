Ciudad Victoria, Tamaulipas. - De su puño y letra, Danna Yanina “N” escribió una carta dirigida a los abogados que forman parte de su defensa legal, en el caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos.

Esto lo compartió este miércoles, en su cuenta de Facebook, el abogado Carlos David Robles Figueroa.

“Les comparto una carta que nos escribió y entregó Danna, es un amor de jovencita”, comentó el litigante.

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Recordó que le mostró la carta a su mamá, una psicoterapeuta sistémica con formación en Europa, muy reconocida con mucha experiencia en casos de abuso sexual, duelos, y pérdidas.

Caso Dafne Zapata: Danna Yanina agradece a sus abogados en Ciudad Victoria; confía en que pronto llegará su libertad. Foto: Especial.

“Me decía Maru Figueroa Delgado que Dios le da las batallas más difíciles a los mejores guerreros en vida, y Danna sabe de su inocencia, sabe que pronto le llegará la justicia”, expresó Robles Figueroa.

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La carta está fechada el 7 de agosto de este año, y es dirigida a los abogados:

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“Queridos abogados Carlos David, Omar, Dunia, Miguel Ángel, Marco Antonio, Alfredo y Sergio Moya, quiero darles las gracias por su apoyo y compañía en este proceso, quiero que sepan que estoy muy agradecida con ustedes y que me alegra tenerlos como abogados”, escribió Danna.

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Después agrega que, “me hacen sentir segura y confiada en ustedes, muchas gracias por su trabajo y apoyo conmigo”.

“Espero y pronto acabe este proceso y al final estar en mi casita celebrando mi libertad con ustedes y mi familia, espero verlos pronto, los quiero”, finaliza y firma la carta.

Danna Yanina dibujó a siete personas, a las cuales las identificó con los nombres de los abogados que la representan en el proceso.

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