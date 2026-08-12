Después de que el gobierno anunció algunas medidas de seguridad como la colocación de 20 arcos carreteros inteligentes, la implementación de un C4 carretero y la construcción de 15 pasadores seguros, transportistas advirtieron una nueva movilización “a falta de soluciones”.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señaló que esta movilización podría darse en conjunto con productores del campo, tras las diversas reuniones con autoridades federales y varias minutas firmadas.

“A ellos también, desde noviembre, los traen con mesas de trabajo, con soluciones a medias, pero con cero resultados. Y somos dos sectores que movilizan y alimentan a todo nuestro México, y ya no aguantamos más, queremos respuestas.

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“Y si nos movilizamos, no va a ser para seguir teniendo minutas firmadas que no llevan a ninguna solución y que solamente se quedan ahí en el recuerdo, ni para seguir teniendo mesas de trabajo. Va a ser para tener respuestas precisas y soluciones contundentes a la crisis que estamos enfrentando a los problemas que están enfrentando como campo y como transporte. ¡Ya estamos cansados!”, externó la ANTAC.

Los transportistas denunciaron que siguen las extorsiones hacia el sector, así como inseguridad, corrupción y muertes laborales.

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La Asociación Nacional de Transportistas celebró la instalación de los arcos inteligentes en diversos puntos carreteros, pero pidió que se les informe cómo funcionará el C4 en coordinación con las autoridades.

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Suplicaron que los arcos no se conviertan en un instrumento más “para que las autoridades hostiguen al transporte de carga pesada, para que las autoridades extorsionen y sigan ejerciendo corrupción en contra de nuestros operadores”.

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Denunciaron que siguen los retenes ilegales contra el transporte en carreteras federales y señalaron “falta de criterio” médico contra los operadores por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes porque se está llevando al coyote.

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