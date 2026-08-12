Las medallas, los récords y los lugares en el podio representan apenas una parte del impacto que genera el deporte en México. Para Rommel Pacheco, cada triunfo de un atleta nacional también tiene el poder de convertirse en una fuente de inspiración para miles de niñas, niños y jóvenes que buscan un ejemplo a seguir.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el exclavadista olímpico aseguró que uno de los principales objetivos de la actual administración deportiva es aprovechar el éxito de los representantes mexicanos para fortalecer la cultura del deporte en el país. Más allá de la cantidad de medallas obtenidas en cada competencia, Pacheco señaló que la meta es que los atletas se conviertan en referentes cotidianos para la sociedad.

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"Les he dicho a los atletas en las reuniones que deben trabajar para romper el récord de medallas, y nosotros, desde la Conade, para convertirnos en la mejor institución posible. Queremos dejar una base sólida que garantice la continuidad de este proyecto. A través de una medalla, los deportistas inspiran a México; hay personas que los ven en televisión y, a partir de ahí, se acercan a una disciplina deportiva. Hoy, los 698 atletas que representaron al país en los Juegos Centroamericanos realizaron un gran trabajo".

Rommel, quien ha recibido constantes muestras de reconocimiento desde su llegada a la Conade, atribuyó gran parte de los avances en el deporte mexicano a la cercanía que ha construido con los atletas. El cuatro veces olímpico aseguró que mantener una comunicación directa y permanente con los deportistas le ha permitido conocer de primera mano sus necesidades.

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"Muchos de ellos son amigos de hace muchos años, y otros pertenecen a generaciones más jóvenes, pero me siento parte de su camino y trato de ayudarlos en todo lo que necesiten. Saben que basta con enviarme un mensaje y nos movilizamos para atender cualquier situación o necesidad", finalizó.