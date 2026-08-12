Metrópoli | 12-08-26 | 19:52 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 12 de agosto en 5 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son:

  • Azcapotzalco
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Miguel Hidalgo
  • Venustiano Carranza

Se prevé lluvia de , así como caída de granizo, entre las 18:55 y las 22:00 horas.

Lee también

Recomendaciones

Ante este pronóstico, la recomendó a la población:

  • Portar paraguas o impermeable
  • Utilizar el líquido para regar las plantas
  • Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
  • No verter grasas en el drenaje.
  • Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
  • Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
  • Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr

[Publicidad]

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]