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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 12 de agosto en 5 alcaldías de la Ciudad de México.
Las demarcaciones con alerta son:
- Azcapotzalco
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
Se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 18:55 y las 22:00 horas.
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Recomendaciones
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:
- Portar paraguas o impermeable
- Utilizar el líquido para regar las plantas
- Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan
- No verter grasas en el drenaje.
- Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados
- Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados
- Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
dmrr
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