La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 12 de agosto en 5 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Se prevé lluvia de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo, entre las 18:55 y las 22:00 horas.

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Recomendaciones

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población:

Portar paraguas o impermeable

Utilizar el líquido para regar las plantas

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan

No verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados

Conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados

Apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

dmrr