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Dos vehículos, uno tipo Vactor y otro una unidad de volteo, cayeron dos socavones en la calle Oriente 108 y Sur 159, en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco.
Según los primeros reportes, uno de los hundimientos tiene aproximadamente dos metros de diámetro y 1.5 metros de profundidad.
Un camión Vactor, perteneciente a la alcaldía Iztacalco, cayó en un socavón, luego de que al pasar por la calle se sumiera el pavimento y las llantas traseras se atascaran.
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De igual manera un camión de volteo cargado con tepetate se hundió a solo 50 metros de este lugar.
El jefe de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, indicó que ya se rescataron ambas unidades.
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“Atendimos el reporte de una unidad tipo Vactor cuyas llantas traseras se encontraban hundidas en un socavón, y de un camión de volteo que también se encontraba atrapado en otro socavón a 30 metros de distancia en la Colonia Gabriel Ramos Millán, Alcaldía Iztacalco. #AlMomento, informo que se realizaron maniobras para rescatar a las unidades y liberar la vialidad. #ServicioConcluido”, expuso en su cuenta de x.
dmrr
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