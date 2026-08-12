Tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente ingresaron sin autorización a un inmueble ubicado en la alcaldía Tláhuac y comenzaron a realizar trabajos de excavación.

Los hechos ocurrieron en un predio localizado sobre la calle José de la Cuesta, en la colonia Barrio Santiago Sur, donde policías capitalinos acudieron tras recibir un reporte de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente sobre la invasión de una propiedad.

Al llegar al sitio, los uniformados se entrevistaron con un ciudadano, quien señaló a tres hombres que se encontraban en el lugar y aseguró que momentos antes habían ingresado a su propiedad sin autorización.

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De acuerdo con el denunciante, los sujetos comenzaron a realizar trabajos de excavación al interior del predio, por lo que solicitó la intervención de los policías.

Los oficiales detuvieron a los tres hombres, de 54, 47 y 40 años de edad, respectivamente, en el marco del protocolo de atención inmediata para casos de despojo.

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Tras la detención, los policías les informaron sus derechos constitucionales y posteriormente los trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los detenidos y realizar las investigaciones para establecer su posible responsabilidad en los hechos.

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mahc/LL