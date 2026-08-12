Toluca, Edomex.- La construcción de las obras que se ejecutan en la zona oriente del Estado de México avanzan para evitar las inundaciones en colonias donde habitan más de un millón de personas, pues permiten desalojar y almacenar una mayor cantidad de agua, durante la temporada de lluvias.

La rehabilitación del Túnel Churubusco-Xochiaca y del vaso regulador El Salado ya están en operación como parte del Plan Oriente, y beneficia a los habitantes de Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán y áreas de la Ciudad de México.

El Túnel Churubusco-Xochiaca beneficia a más de un millón de habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz. Cuenta con un túnel de cinco metros de diámetro, un colector de 2.44 metros y un cárcamo equipado con ocho bombas, con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo.

Lee también Delfina Gómez encabeza reforestación en Edomex; autoridades siembran 4 mil árboles en La Cañada

De acuerdo con el proyecto, el sistema conduce el agua de lluvia hacia la zona de regulación Churubusco-Xochiaca, lo que permite reducir la saturación del drenaje durante precipitaciones intensas y disminuir el tiempo en que permanece acumulada el agua en zonas que históricamente han registrado inundaciones.

A estas acciones se suma la rehabilitación del vaso regulador El Salado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que ya se encuentra en operación. Los trabajos permitieron duplicar su capacidad, al pasar de 200 a 400 millones de litros, se informa en un comunicado.

[Publicidad]

Se detalla que con esta capacidad, el vaso regulador puede almacenar temporalmente un mayor volumen de agua durante las lluvias antes de su desalojo. Esto reduce la presión sobre el sistema de drenaje y disminuye el riesgo de inundaciones en zonas de La Paz, Nezahualcóyotl y áreas cercanas de la Ciudad de México.

El Gobierno de México, presidido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez (Morena), mantienen además nuevas obras hidráulicas en el oriente mexiquense para atender los puntos con mayor riesgo durante la temporada de lluvias.

El Plan Oriente contempla trabajos en Chalco, Valle de Chalco, Ecatepec, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco y Tlalnepantla, donde se intervienen colectores, pozos, cárcamos, ríos y sistemas de drenaje.

[Publicidad]

Las obras forman parte de una intervención integral en el oriente del Estado de México para mejorar la capacidad de desalojo y regulación del agua y reducir el riesgo de inundaciones para millones de habitantes de la zona.