La jefa de Gobierno, Clara Brugada, sostuvo que agosto será el mes de las juventudes, por lo que la CDMX será sede de talleres, actividades culturales y deportivas, así como el Festival de las Juventudes, que tendrá lugar del 13 al 16 de agosto, en la Utopía Mixiuhca, con el objetivo de visibilizar a los jóvenes.

“Un mes entero, para reconocer el derecho a participar y a transformar la ciudad; y esto debe impulsarnos para que, todos los días en esta ciudad, reivindiquemos la fuerza y los derechos de las juventudes. En este mes contaremos con muchos talleres, encuentros, actividades culturales, deportivas, conciertos, rodadas; en fin, muchas, muchas actividades”, indicó.

Al encabezar la entrega del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2026, Brugada Molina resaltó las acciones que ha puesto en marcha su administración en beneficio de las juventudes, como la beca para transporte para universitarios y el primer programa de “Vivienda en Renta Asequible” que priorizará a jóvenes y arranca este año.

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En el evento, que tuvo lugar en el Museo de la Ciudad de México, la Mandataria encabezó la entrega de 19 premios, para los que se destinó un total de 437 mil pesos, con estímulos de 23 mil pesos para cada uno de los jóvenes de entre 12 y 29 años que recibieron el reconocimiento.

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