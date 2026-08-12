A cinco meses de que el Gobierno de la Ciudad de México inaugurara la primera Utopía fuera de Iztapalapa, de siete espacios abiertos, cinco todavía presentan obras en proceso o no cuentan con la totalidad de los servicios anunciados.

Durante diversos recorridos realizados por EL UNIVERSAL se constató que en las Utopías Mixiuhca, en Iztacalco; La Heroica, en Venustiano Carranza; Cen Tlalli, en Magdalena Contreras, y Centli, en Tlalpan, trabajadores continúan con labores de construcción, adecuaciones y detalles en distintas áreas.

Además, algunos de estos espacios aún no cuentan con la totalidad de servicios, como comedores, módulos de Agua Bienestar, talleres comunitarios o la totalidad de las actividades culturales y de salud. Aquí se suma la recién inaugurada Utopía Elena Poniatowska Amor, ubicada en la alcaldía Coyoacán, donde ayer estaba cerrada el área de tortillería.

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La Utopía Mixiuhca, ubicada en la alcaldía Iztacalco, y la primera en ser inaugurada por el Gobierno capitalino, en marzo pasado, tiene un área que permanece en construcción. La zona se encuentra delimitada por una reja y dentro se apreciaron costales de cemento, arena y diversas herramientas de trabajo.

Durante la inauguración, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que en esta zona se realizaría una segunda Utopía, con una extensión aproximada de 40 mil metros cuadrados, como parte de la ampliación del proyecto en la zona.

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En la Utopía La Heroica, localizada en la alcaldía Venustiano Carranza, continúan los trabajos para la construcción de La Aldea, proyecto que, de acuerdo con personal del sitio, estará destinado a la impartición de clases de oficios para jóvenes.

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Acatitla. Este lugar ubicado en Iztapalapa ya tiene sus obras concluidas y todos sus servicios disponibles. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL.

Durante el recorrido también se observó que en una de las canchas trabajadores colocaban un cerco elaborado con tablas de madera, mientras otros trasladaban materiales para continuar con las obras.

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Aunque los trabajos continúan, algunos usuarios consideraron positivo que el espacio siga ampliando su oferta de actividades.

“Está muy bien que sigan ampliándola porque luego hace falta que haya más actividades para los jóvenes; mientras no afecte el uso de las demás áreas, creo que vale la pena esperar”, comentó un asistente a la Utopía.

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En la Utopía Cen Tlalli, ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras e inaugurada en junio de este año, también se observaron trabajos de construcción dentro de las instalaciones.

Durante el recorrido, trabajadores realizaban labores de soldadura en unas escaleras, mientras a un costado permanecían bultos de cemento y otros materiales de construcción.

La presencia de estos trabajos generó preocupación entre algunos usuarios, particularmente por la cercanía con las zonas utilizadas por niñas y niños.

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“Es linda, pero sí se siente raro que los niños pasen corriendo mientras están soldando a como un metro de distancia; sí da un poco de preocupación”, dijo una usuaria.

Además de las obras, Cen Tlalli todavía no cuenta con servicio de comedor ni con módulos de Agua Bienestar y las actividades culturales tampoco se encuentran completas, faltan danza y arte.

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Azcapotzalco. En esta Utopía los talleres, clases y servicios, como el comedor, ya están operando con normalidad para todos los visitantes. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL.

Además, usuarios señalaron que aún no están disponibles algunos estudios médicos y pruebas especializadas.

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“Yo tengo lupus y por eso quería venir, porque es la que más me queda cerca, pero no tienen exámenes especializados y tampoco doctores que sean de una cosa”, dijo una usuaria.

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La Utopía tampoco cuenta con el servicio de comedor, en el que por 11 pesos se ofrece un menú a los usuarios.

En la Utopía Centli, ubicada en San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, e inaugurada en julio pasado, también se encontraron áreas que permanecen en proceso de adecuación.

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Durante el recorrido se observó que los baños permanecían cerrados debido a trabajos de obra, delimitados con cintas para impedir el acceso de los usuarios.

Además, algunas clases de danza todavía no se encuentran disponibles y el módulo de Agua Bienestar tampoco opera.

“Se ve que todavía le faltan detalles; ojalá pronto terminen porque sí hacen falta los baños y las actividades completas para aprovechar bien el espacio”, comentó un usuario.

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Durante el recorrido se observó que la Utopía Elena Poniatowska Amor, localizada en la alcaldía Coyoacán, que abrió sus puertas al público el domingo 9 de agosto, el servicio de comedor y la tortillería permanecen cerrados.

De acuerdo con el personal del lugar, hasta el momento no tienen una fecha definida para que estos dos servicios comiencen a operar y abran sus puertas a la ciudadanía.

“Creo que es muy lindo, pero es una lástima que no esté abierto, fíjate que es como superpadre porque pasas a recoger a tus niños y compras un kilo de tortilla, que lástima que todavía no”, dijo una madre de familia.

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Una vecina de la zona señaló que desde el domingo acudió con la intención de comprar un kilo de tortillas, pero el servicio no estaba funcionando.

Otra mencionó que el comedor es uno de los espacios más esperados por la comunidad, ya que representa un ahorro de tiempo y dinero.

“Esperamos, yo creo que todos los vecinos, que abran el comedor porque está barato y te ahorras mucho tiempo, ya pronto", comentó.

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Las de Azcapotzalco y Acatitla ya operan por completo

Se constató que las Utopías de Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, y la de Azcapotzalco, ya tienen sus obras concluidas y todos sus servicios disponibles.

En ambas, los talleres, clases y servicios que ofrecen, como comedor, ya están operando con normalidad para todos los visitantes.

“Todo bien, funciona bastante completo desde que abrieron”, mencionó una usuaria de la Utopía en Santa Martha.

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